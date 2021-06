Honor 50 debutta ufficialmente in Cina: arriverà in Europa con app Google!

Come anticipato nel corso delle ultime settimane, finalmente Honor ha presentato la sua prima gamma di smartphone sin dall’abbandono di Huawei: Honor 50. L’annuncio è avvenuto oggi in Cina, ma il lancio riguarderà anche il pubblico occidentale che potrà ottenere i modelli dotati di Google Mobile Services.

La star dello show tenuto dall’azienda a Shenzhen è il modello ammiraglia Honor 50 Pro, dotato di chipset Snapdragon 778G, tagli di memoria pari a 8/12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, pannello OLED curvo FHD+ da 6,72 pollici con refresh rate di 120 Hz, batteria da 4.000 mAh e supporto alla ricarica rapida cablata da 100W con la capacità di completare un ciclo di ricarica in 25 minuti. Per quanto riguarda il comparto fotocamera, invece, troviamo un setup a quattro sensori posteriore (108MP principale f/1.9, presumibilmente Samsung Isocell HM2 + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e doppio sensore anteriore da 32MP + 12MP.

L’Honor 50 standard è il secondo modello presentato dalla società cinese e condivide parecchi dettagli con il succitato modello Pro: troviamo il medesimo chipset Snapdragon 778G firmato Qualcomm, mentre lo schermo OLED FHD+ ha dimensioni leggermente inferiori, pari a 6,57 pollici. Anche posteriormente il comparto fotocamera è identico, mentre anteriormente manca la fotocamera selfie da 12MP per lasciare spazio al singolo sensore da 32MP. Altra grande differenza di questo modello riguarda l’autonomia, dato che troviamo una cella da 4.300 mAh con ricarica rapida a 66W anziché 100W.

Dulcis in fundo, il terzo smartphone è l'Honor 50 SE di fascia medio-bassa con display LCD FHD + LTPS da 6,78 pollici, SoC MediaTek Dimensity 900 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, batteria da 4.000 mAh con ricarica cablata da 66W, fotocamera selfie singola da 16MP e tripla fotocamera posteriore di cui il sensore principale da 108MP, l’ultra grandangolare da 8MP e un terzo obiettivo macro da 2MP.

Tutti gli smartphone sono dotati di sensore di impronte digitali in-display, eccetto per il più economico 50 SE con scanner laterale; il sistema operativo, infine, è Android 11 con Magic UI 4.2 e Google Mobile Services in dotazione, come confermato dalla medesima Honor a The Verge.

Sebbene il lancio includa anche l’Italia, al momento i prezzi sono sconosciuti per il pubblico occidentale. Attenderemo dunque aggiornamenti dall’azienda, dato che le conversioni dai prezzi asiatici spesso non sono esatte.