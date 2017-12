Honor: 50 Euro di cashback sull'acquisto di Honor 7X

Interessante promozione lanciata da Honor, in concomitanza con la presentazione del nuovo Honor 7X , lo smartphone svelato oggi e che abbiamo già recensito

In occasione del periodo natalizio, il produttore ha deciso di diventare più buono (e ci mancherebbe!), garantendo a tutti coloro che acquisteranno il dispositivo da oggi, 5 Dicembre, fino al 24 Dicembre, un cashback di 50 Euro.

Alla promozione, oltre che l'Honor Official Store, partecipano anche i punti vendita Euronics, Unieuro, Expert e Mediaworld, e per accedervi non bisogna fare altro che compilare il form raggiungibile attraverso questo indirizzo, inserendo il codice seriale del nuovo Honor 7X.

Il produttore provvederà ad addebitare i 50 Euro attraverso bonifico bancario entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

Chiaramente, inutile dirlo, gli smartphone devono essere nuovi e registrati a partire dal 5 Dicembre entro e non oltre il 10 Gennaio 2018 incluso.

Ai partecipanti sarà chiesto di inserire i dati anagrafici e di caricare nella sezione dedicata del sito una unica fotografia chiara e leggibile che mostri lo scontrino fiscale, la ricevuta o la fattura di acquisto del Prodotto, rilasciato dal punto vendita.



Come sempre, tutte le indicazioni del caso sono presenti sul sito web ufficiale delle promozione, su cui è consultabile anche il regolamento completo dell'interessante promozione natalizia.