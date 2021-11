Honor 50 Lite ufficiale in Italia: tornano GMS a prezzo competitivo, e che ricarica!

L’approdo in Italia di Honor 50 con Google Mobile Services ha piacevolmente sorpreso pubblico e critica, ma la famiglia si allargherà ancora a breve con Honor 50 Lite, presentato giusto oggi in Italia. Si tratta di un modello meno costoso ma con specifiche tecniche pur sempre allettanti: vediamole nel dettaglio.

Come da sito ufficiale, Honor 50 Lite approda nel mercato del Belpaese nelle colorazioni Deep Sea Blue e Midnight Black e con un display FullView FHD+ da 6,67 pollici dal rapporto schermo-scocca pari al 94,4%, complice la dotazione di un notch elegante e di bordi quasi assenti. A proposito di notch, anteriormente si trova una singola fotocamera da 16 megapixel, accompagnata posteriormente da una configurazione quad-camera rotonda (64 MP principale + 8 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità).

Sotto la scocca si trovano invece il chipset Qualcomm Snapdragon 662, una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida SuperCharge a 66W (40% in 10 minuti, 100% in 39 minuti) e un unico taglio di memoria per 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD.

Il prezzo? Attualmente non risulta disponibile sul sito ufficiale, ma i preordini si avvieranno il 26 novembre e dureranno fino al 3 dicembre 2021 a 299,90 Euro. Con l’acquisto su negozio Honor sarà possibile ottenere in regalo anche Honor Band 6; il 26 novembre 2021, invece, 30 unità saranno disponibili a 249,90 Euro all’apertura del preorder. Dopo il 3 dicembre 2021 lo smartphone sarà disponibile anche su Amazon e presso operatori telefonici partner.

Ricordiamo, infine, che Honor ha lanciato super offerte per il Black Friday ora attive sul negozio ufficiale.