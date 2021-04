Honor 50, trapela la scheda tecnica: arriverà in Occidente con Google Mobile Services?

Dopo il distacco dalla ex-azienda madre Huawei, il brand Honor ha mostrato sin da subito l’interesse di tornare in Occidente con una serie di smartphone di fascia alta dotata di Google Mobile Services. A quanto pare non si tratterà di Huawei View40, già lanciato a fine gennaio 2021, ma della futura serie di dispositivi nota per ora come Honor 50.

Stando a quanto riportato in esclusiva da GSMArena, infatti, nel mese di maggio 2021 la casa asiatica intenderebbe presentarla al pubblico e svelare cos’ha in serbo per il futuro sul mercato occidentale. I tipster che hanno contattato GSMArena hanno condiviso con loro un’immagine teaser non ancora condivisa ufficialmente, assieme ad alcuni presunti schizzi del design del retro di Honor 50 che potete trovare in calce all’articolo.

Curiosamente, i disegni mostrano uno smartphone particolarmente simile proprio a Huawei P50, con la fotocamera composta da due cerchi in modulo a capsula: la parte superiore ospiterà il sensore principale, mentre quello inferiore conterrà altre due lenti. Tra loro, invece, si troverà il flash LED assieme a un elemento circolare di cui per ora non è noto alcun dettaglio.

Per quanto concerne il resto delle specifiche tecniche, le indiscrezioni attuali danno per presente sotto la scocca il chip Qualcomm Snapdragon 888 ammiraglia, accompagnato da un display AMOLED con sensore di impronte digitali integrato e notch punch-hole per ospitare la fotocamera anteriore. Come sistema operativo, invece, dovrebbe apparire Android 11 ma con Magic UI e Google Mobile Services. Rimanendo voci diffuse in rete, consigliamo di prenderle con le pinze.

Ma a proposito di Honor, in cantiere ci sarebbe anche il suo primo smartphone pieghevole il cui lancio è atteso per il 2021.