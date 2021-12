Honor 60 e 60 Pro ufficiali in Cina: cosa cambia rispetto Honor 50?

Gli smartphone Honor 60 e 60 Pro trapelati ieri nella scheda tecnica sono stati presentati nelle ultime ore in Cina, ufficializzando il loro lancio sul mercato domestico. Il lancio in Occidente si prospetta distante, considerato che i predecessori sono arrivati da poco anche nel Belpaese. Ma allora, cosa cambia tra Honor 50 e Honor 60?

Vediamo le differenze a partire dalle specifiche tecniche definitive di Honor 60: il nuovo smartphone presenta lo stesso schermo OLED Full HD+ con refresh rate di 120Hz, ma con diagonale di 6,67 pollici (contro i 6,57 pollici di Honor 50) e dunque risoluzione e rapporto scocca/schermo leggermente superiori. Il design è allo stesso modo lievemente diverso, dato che i bordi curvi sono più pronunciati e il notch punch-hole sembra occupare meno spazio.

Venendo proprio alla fotocamera, non ci sono grandi differenze: Honor 60 presenta sempre un sensore principale da 108 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP e una lente macro da 2 MP posteriormente. Notiamo l’assenza di un quarto sensore da 2 MP per la profondità, presente su Honor 50, e la presenza di una lente per selfie sempre da 32 MP ma con apertura f/2.4 anziché f/2.2.

Sotto la scocca il chipset rimane anche su Honor 60 il Qualcomm Snapdragon 778G 5G prodotto su processo a 6 nanometri, accompagnato dai seguenti tagli di memoria: 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, 8/256 GB e 12/256 GB. Manca solamente la configurazione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, presente con Honor 50. La batteria, invece, aumenta in capacità a 4.800 mAh, mantenendo la ricarica rapida da 66W e dotandosi pure della ricarica inversa da 5W.

Ufficiale è anche Honor 60 Pro, che lato design presenta invece una differenza importante rispetto a Honor 50 Pro: il notch punch-hole non ospita più due sensori collocati in alto a destra, bensì un sensore unico ultra-grandangolare da 50 MP, contro il precedente da 12 MP accompagnato da un grandangolare da 32 MP. Posteriormente, invece, il modulo fotocamera si compone di un sensore principale da 108 MP uguale al precedente, un macro da 2 MP e un nuovo sensore da 50 MP ultra-grandangolare che, su Honor 50 Pro, era da 8 MP. Risulta assente, invece, la lente da 2 MP per profondità.

C’è un lieve upgrade lato display dato che si passa da 6,72” a 6,78”, restando comunque su un OLED da 120Hz, mentre il cuore pulsante è un Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, versione potenziata dello Snapdragon 778G presente su Honor 50 Pro. I tagli di memoria sono gli stessi (8/256 GB e 12/256 GB), mentre lato batteria si passa da 4.000 a 4.800 mAh, ma con ricarica rapida da 66W anziché 100W.

Lato software, per la gioia degli utenti europei, resterà il sistema operativo Android con Google Mobile Services. I prezzi sul mercato domestico partono da 374 Euro al cambio attuale per Honor 60 da 8/128 GB e arrivano ai 554 Euro per Honor 60 Pro 12/256 GB. Trattandosi di un lancio non europeo, però, consigliamo di attendere maggiori informazioni ufficiali per i nostri negozi. Per ora non ci resta che accontentarci di Honor 50 con prezzi a partire da 529 Euro.