Honor 60 in arrivo in Cina: presentazione il 1 dicembre, c'è teaser ufficiale

Neanche il tempo di trattare il lancio in Italia di Honor 50 Lite e del resto della famiglia di smartphone del marchio cinese, simbolo del ritorno in Europa con Google Mobile Services, che in Cina ci si prepara alla presentazione ufficiale di Honor 60, confermata dal brand stesso con un nuovo teaser trailer.

Attraverso l’account ufficiale su Weibo, famoso social network cinese a cui si affidano società tech, tipster del settore e non solo, Honor ha pubblicato un video di 21 secondi in cui si mostrano alcuni aspetti chiave della serie Honor 60: soltanto dalla clip in questione è possibile capire come tali smartphone si doteranno di uno schermo presumibilmente a cascata o almeno con bordi sottili a dare un’esperienza seamless particolarmente piacevole all’occhio.

Altro indizio riguarda la fotocamera, nello specifico la possibile dotazione di una modalità per l’astrofotografia; per quanto concerne il modulo in sé, dovrebbe mantenere lo stesso design a due cerchi visto con Honor 50 e i cugini di fascia medio-alta di casa Huawei. Ci si attende, infine, il lancio di tre modelli: vanilla, Honor 60 Pro e Honor 60 SE, dove la variante Pro dovrebbe giungere con chipset Qualcomm Snapdragon 870 e batteria da 4.500 mAh con ricarica a 100W. Restando comunque indiscrezioni, non ci resta che attendere l’evento del 1 dicembre 2021 alle 12:30 ore italiane.

Nel frattempo, i lettori interessati potranno leggere la nostra recensione di Honor 50, lo smartphone del rilancio europeo del brand di Shenzhen.