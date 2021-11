Honor 60 debutta domani in Cina: trapela già l'intera scheda tecnica

La gamma di smartphone Honor 50 è arrivata in Italia a fine ottobre 2021, segnando così il rilancio del brand sul mercato del Belpaese ed europeo dopo la separazione dall’ex azienda madre Huawei. Tuttavia, gli occhi sono già puntati sul successore Honor 60 che verrà presentato domani e di cui, per giunta, sono già trapelate le specifiche tecniche.

La scheda tecnica non è completa, però è pur sempre un’ottima indicazione fornita dai colleghi di 91mobiles in collaborazione esclusiva con il famoso tipster indiano Ishan Agarwal. Secondo loro, Honor 60 vanilla dovrebbe dotarsi di un display OLED Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate elevato e bordi curvi, mentre sotto la scocca dovrebbero apparire il SoC Snapdragon 778G+ di casa Qualcomm, massimo 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna, il tutto gestito da una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 66W.

Lato fotocamera, invece, si vocifera la dotazione di un sensore principale da 108 MP f/1.9, una lente ultra-grandangolare da 8 MP f/2.0 e un sensore di profondità da 2 MP f/2.4. Il sistema operativo resterà sempre Android, con ogni probabilità Android 11 al lancio con diversi aggiornamenti assicurati per gli anni a venire, e non mancheranno i servizi Google.

Non sono noti ulteriori dettagli riguardo il modello base, lato prezzo e disponibilità, tantomeno le specifiche degli altri smartphone che andranno a comporre la serie firmata Honor. Considerando che la presentazione sul mercato domestico avverrà domani, mercoledì 1° dicembre 2021, non ci resta che attendere tale evenienza anche per capire maggiori informazioni sul debutto nel Vecchio Continente.

Tutto ciò rientra comunque nel nuovo corso di Honor, rimanendo uno dei maggiori progetti dell’azienda con ottimi intenti sul lungo termine.