Honor 60 verrà presentato a dicembre? Trapelano già i primi teaser

La presentazione a giugno di Honor 50 in Cina, seguita poi in Italia dalla presentazione a fine ottobre, a breve potrebbe già essere definita “datata”: secondo una recente tip da parte dei soliti informatori cinesi, l’azienda del Dragone potrebbe presentare Honor 60 il prossimo mese, concludendo il 2021 con il botto.

Stando a quanto affermato dal leakster WHYLAB tramite Weibo, Honor 60 non dovrebbe presentare molte differenze rispetto al predecessore che ormai conosciamo bene. Come potete vedere dall’immagine in calce alla notizia, c’è persino un primo teaser pubblicitario dello smartphone che, a quanto pare, dovrebbe dotarsi sempre di un modulo fotocamera dalla forma ovale a ospitare l’intero parco sensori. Non sono noti dettagli tecnici riguardo questi ultimi, ma data l’implementazione di una lente da 108 MP su Honor 50 ci si potrebbe già aspettare una decisione analoga o, altrimenti, la dotazione di più sensori a una risoluzione inferiore.

WHYLAB in compenso ci fornisce maggiori informazioni sulla ricarica supportata: sia Honor 60 che Honor 60 Pro dovrebbero ottenere la ricarica rapida a 66W, mentre per Honor 60 SE si parla di 40W. Si tratterebbe di un downgrade rispetto a Honor 50 con ricarica a 100W, dovuta da motivi ignoti. In mancanza di altri dettagli, non ci resta che aspettare pazientemente dicembre per capire se Honor presenterà la nuova gamma di smartphone o meno.

Nel frattempo, potete trovare la nostra recensione di Honor 50.