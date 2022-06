Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+ ufficiali in Cina: si punta sulle fotocamere

In seguito alle prime anticipazioni relative a Honor 70, è arrivato il momento di trattare il reveal ufficiale, ovviamente in Cina, della gamma. Infatti, ora siamo a conoscenza di tutti i dettagli relativi alla serie Honor 70.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, nella giornata del 30 maggio 2022 sono stati svelati i tre modelli appartenenti alla gamma, ovvero Honor 70, Honor 70 Pro e Honor 70 Pro+. I prezzi di partenza sono, in conversione dagli yuan, circa 405 dollari per Honor 70 (8/256GB), circa 555 dollari per Honor 70 Pro (8/256GB) e circa 645 dollari per Honor 70 Pro+ (8/256GB).

Per quel che concerne la scheda tecnica di Honor 70, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus, 8/12GB di RAM, 256/512GB di memoria interna, una tripla fotocamera da 54MP + 50MP + 2MP, un sensore anteriore da 32MP e una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica a 66W. Honor 70 Pro punta invece su un display OLED da 6,78 pollici con refresh rate di 120Hz, un SoC MediaTek Dimensity 8000, 8/12GB di RAM, 256/512GB di storage, una fotocamera posteriore da 54MP (f/1.9, Sony IMX800) + 50MP (ultra-wide) + 8MP (tele), una fotocamera anteriore da 50MP e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica a 100W.

Infine, Honor 70 Pro+ condivide molte delle caratteristiche di Honor 70 Pro, tra cui camera, batteria e schermo, ma punta su un processore MediaTek Dimensity 9000, affiancato da 8/12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Ovviamente, non manca il supporto al 5G. Insomma, la gamma Honor 70 è realtà, seppur per il momento si faccia riferimento alla Cina: torneremo sicuramente in modo più approfondito sui dispositivi nel caso ci sia un lancio in Italia.