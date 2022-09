Honor 70 arriva oggi in Italia: disponibile anche su Amazon

A pochi giorni dall’annuncio dell’arrivo in Italia di Honor 70, lo smartphone della società asiatica è finalmente disponibile nel nostro paese.

Il dispositivo può essere acquistato direttamente dallo store di Honor al prezzo di 549,90 Euro per il modello con 8GB di RAM e 128GB di storage, e 599,90 Euro per quello con 8GB di memoria e 256 gigabyte di memoria interna.

Disponibile anche l’acquisto su Amazon:

HONOR 70 Smartphone 5G, 8+128 GB, Display Curvo OLED da 6,67 Pollici 120 Hz, Tripla Fotocamera Posteriore da 54 MP con Android 12, Batteria da 4800 mAh + Ricarica Rapida da 66W, Midnight Black: 549,90 Euro

Su Amazon è disponibile anche la versione nera, ma l’acquisto può essere completato anche nei migliori negozi di elettronica e pressi gli operatori Vodafone e WindTre.

Honor 70 sfoggia una fotocamera principale da 54 megapixel IMX800 con motore d’immagine. La compagnia osserva che “HONOR 70 è in grado di offrire gli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno, ma a un prezzo davvero accessibile - una rarità nel mercato degli smartphone premium. Forte di queste caratteristiche, questo smartphone si annovera come dispositivo “best buy" della stagione vincendo i EISA Awards”. Lo smartphone ha ricevuto anche il premio Best of IFA alla fiera di Berlino.