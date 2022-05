Honor 70 in arrivo in Cina: rivelati chipset, batteria e design della fotocamera

Mentre in Italia assistiamo al lancio della serie Honor Magic4, sul mercato domestico cinese la società si sta preparando alla presentazione della gamma Honor 70 fissata già al 30 maggio. Anticipando tale occasione, il brand ha pubblicato in rete maggiori dettagli tecnici sulla formazione flagship.

Stando a quanto riportato anche da Sparrows News, i tre modelli protagonisti dell’evento saranno Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+. Ciascuno di essi sarà alimentato da un chipset differente: rispettivamente, troviamo il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 appena annunciato, il MediaTek Dimensity 8000 e il MediaTek Dimensity 9000. Inoltre, tutti gli smartphone avranno display OLED prodotti da BOE e i due modelli Pro supporteranno la frequenza di aggiornamento dinamica LTPO.

Passando alla fotocamera è stata confermata la dotazione del sensore principale Sony IMX800 da 54 MP con dimensione 1/1,49" e apertura f/1,9 su tutti e tre gli smartphone. Infine, sul fronte autonomia la serie Honor 70 sarà suddivisa come segue: il modello 70 base supporterà una ricarica a 66 W, mentre i due Honor 70 Pro e 70 Pro+ supporteranno una ricarica rapida fino a 100 W.

Tutti i dettagli definitivi diventeranno noti soltanto dopo il 30 maggio 2022; speriamo, in tale occasione, di ricevere ulteriori conferme riguardo la disponibilità globale per prepararci all’uscita in Italia.

Tre giorni fa, invece, in Italia sono arrivate le HONOR Earbuds 3 Pro.