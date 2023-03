Honor 70 Lite arriva oggi in Italia: 269,90 Euro con Earbuds 2 Lite in bundle

A pochi mesi dall’arrivo in Italia di Honor 70, il marchio asiatico oggi lancia nel nostro paese anche il modello Lite della gamma, l'Honor 70 Lite che viene proposto in bundle con le Earbuds 2 Lite.

Disponibile attraverso lo store ufficiale di Honor al prezzo di 269,90 Euro, Honor 70 Lite sfoggia 4GB di RAM e 128GB di storage. A livello tecnico, troviamo una batteria di lunga durata da 5000 mAh con supporto alla ricarica extra veloce da 22,5W, processore Snapdragon 5Gcon sistema Honor RAM Turbo, tripla fotocamera con lente principale da 50 megapixel, macro da 2 megapixel e di profondità da 2MP. Honor 70 Lite è anche dotato di registrazione video Dual-View che permette di catturare due prospettive utilizzando la fotocamera frontale e posteriore in contemporanea.

Il display Honor FullView è invece da 6,5 pollici, con frequenza di aggiornamento di 90Hz e certificazione TUV Rheinland; lo smartphone però è anche dotato di una tecnologia integrata che riduce la luce blu dannosa per gli occhi. Sul lato è presente il sistema per il riconoscimento delle impronte digitali che assicura massima sicurezza per sbloccare lo smartphone ed effettuare gli acquisti.

Secondo i dati ufficiali di Honor, con una sola ricarica il dispositivo può offrire fino a 19 ore di riproduzione video online, 26 ore di streaming musicale ,14 ore di gioco o 52 ore di chiamate.