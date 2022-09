Honor 70 ufficiale anche in Italia con ricche offerte lancio: che fotocamere!

Grandi sorprese a Berlino nel corso dell'IFA 2022. Tra i protagonisti assoluti della seconda giornata, Honor ha annunciato i suoi foldable in Europa, ma c'è stato ampio spazio anche per gli smartphone della serie classica.

Dopo l'annuncio di Honor 70 in Cina, nel corso della convention tedesca l'azienda ha presentato il top di gamma al pubblico europeo, l'ultimo smartphone flagship della serie N pensato con un occhio di riguardo per i vlogger.

Il nuovo top di gamma dell'azienda è animato dall'ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G, con tecnologie GPU Turbo X e OS Turbo X e una grande ottimizzazione per ottenere prestazioni fluide e garantire un'esperienza all'altezza anche nell'editing di foto e video.

Equipaggiato con un caratteristico set a doppia camera, l'Honor 70 monta un modulo principale Super Sensing da 54 MP con sensore IMX800 da 1/1,49", in tandem con un sensore ultrawide e macro da 50 MP.

Il nuovo Honor 70 arriverà sul mercato con Android 12 e la più recente personalizzazione Honor Magic UI 6.1. Le colorazioni a disposizione, invece, saranno Midnight Black, Crystal Silver e Emerald Green.

Quanto alla disponibilità per l'acquisto, si parla di una finestra dal 2 al 9 settembre per effettuare il preorder direttamente sul sito ufficiale di Honor. Il prezzo di listino sarà di 549,90 euro per la versione da 8/128GB e 599,90 per quella da 8/256GB.

Chi effettuerà il preordine, invece, potrà beneficiare di diverse offerte esclusive: fra tutte, uno sconto di 50 euro, a cui si potranno affiancare anche bundle con accessori e altre periferiche come Honor Earbuds 3.

Su Amazon, invece, Honor 70 sarà disponibile per il preorder già dal 2 settembre a 549,90 euro, ma potrete trovarlo anche nei negozi specializzati e presso gli operatori telefonici Vodafone e Windtre.