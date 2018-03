Honor 7A imminente: nuovo smartphone a meno di 150 euro?

Sembra proprio chesi stia preparando a presentare un altro, come confermato dai "teaser" pubblicati dalla società sul popolare social network. Questi parlano del 26 marzo come giorno prescelto per l'annuncio di un nuovo dispositivo, che secondo varie fonti sarebbe

In particolare, i succitati teaser sono stati condivisi da Honor sul suo account ufficiale di Weibo. La descrizione del tutto afferma che il dispositivo che verrà annunciato avrà un prezzo inferiore ai 1.000 Yuan, probabilmente a 999 Yuan (circa 128 euro). La presenza della lettera A nel teaser, inoltre, suggerisce che potrebbe trattarsi proprio di Honor 7A. Alcune delle caratteristiche tecniche dello smartphone in questione sono già trapelata nelle scorse settimane: dual cam posteriore, sensore di impronte digitali, Bluetooth, sblocco facciale, supporto dual-SIM, supporto a microSD fino a 256 GB e sistema operativo Android 8.0 Oreo.

Non ci resta che attendere qualche giorno per avere ulteriori dettagli sul tutto. Ricordiamo, inoltre, che disponiamo di un'apposita sezione dedicata proprio a Honor, dove potete trovare tutti i contenuti legati all'azienda che scriviamo di giorno in giorno per non farvi perdere neanche una news.