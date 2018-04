Honor 7A: schermo borderless a 139€ da maggio in Italia

Honor 7A si appresta a debuttare anche in Italia, dopo l'ufficializzazione delle scorse ore per il mercato cinese. Come ampiamente prevedibile, si tratta di uno smartphone di fascia bassa, che si rivolge a quel segmento di mercato composto principalmente da utenti che non hanno troppe pretese ed i mercati in via di sviluppo.

Il dispositivo è caratterizzato da uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione di 1440x720 pixel, con aspect ratio di 18:9 quindi. A livello fotografico, troviamo un doppio sensore posteriore caratterizzato da una lente da 13 e 2 megapixel, a cui si aggiunge quella anteriore da 8 megapixel. Ovviamente, come sistema operativo è presente Android 8.0 Oreo a cui si aggiunge l'interfaccia personalizzata EMUI 8.0.

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 430 octa-core composto da quattro core Cortex A53 da 1,2 Ghz ed altrettanti core Cortex A53 da 1,5 Ghz, accompagnati da 2 o 3 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di storage interno, espandibili fino a 256 gigabyte tramite microSD.

E' anche presente l'ingresso per jack audio da 3,5 millimetri per le cuffie, un sensore per le impronte digitali e la Radio FM. A livello di connettività troviamo il supporto Dual SIM, 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 e GPS + Glonass.

La batteria, infine, è da 3000 mAh.

Il cellulare sarà disponibile in Italia da Maggio a 139 Euro.