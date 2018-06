Honor 7S ufficiale in Italia a 119,90 euro: caratteristiche tecniche e design

Un po' a sorpresa, Honor ha deciso di annunciare tramite la sua pagina Facebook l'arrivo in Italia del suo smartphone low cost 7S, già disponibile nei negozi fisici e in arrivo tra qualche giorno su Hihonor.

A livello di caratteristiche tecniche, troviamo un display LCD FullView da 5,45 pollici con risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel), screen-to-body ratio del 73% e aspect ratio 18:9, una CPU quad-core MediaTek MT6739 operante alla frequenza massima di 1,5 GHz, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una fotocamera posteriore da 13MP con flash LED (video fino a 1080p), una fotocamera anteriore da 5MP anch'essa con flash LED e una batteria 3020 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Le colorazioni disponibili sono Blue, Black e Gold.

Non mancano tutte le connettività richieste dal mercato odierno, dal 4G VoLTE al Wi-Fi 802.11 b/g/n passando per il Bluetooth 4.2, per il Dual SIM (2 x nanoSIM + slot microSD) e per la porta microUSB standard. Presente anche il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Le dimensioni sono di 146,5 x 70,9 x 8,3 mm, per un peso di 142 grammi. Per quanto riguarda il prezzo, Honor 7S è venduto in Italia a 119,90 euro.