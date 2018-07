Honor 7X ed Honor 7C in offerta su Amazon per il Prime Day 2018

Anche Honor, con due smartphone, partecipa alla 36 ore di promozioni di Amazon, in occasione del Prime Day 2018 che terminerà alle 23:59 di oggi, 17 Luglio. Come dicevamo poco sopra, le offerte sono disponibili su due smartphone, con il risparmio che è davvero importante.

I due smartphone in questione sono Honor 7X e Honor 7C.

Per quanto riguarda il primo, è disponibile a 189,90 Euro, rispetto ai 225,40 Euro precedenti ed i 309,80 Euro di listino. La versione in offerta è quella Dual SIM, con memoria interna da 64 gigabyte.

Honor 7X è uno degli smartphone più apprezzata da parte degli utenti Honor, il brand giovane che soprattutto in Italia ha registrato un riscontro importante. Caratterizzato da uno schermo da 5,93 pollici Full HD+ IPS da 18:9 FullView, con risoluzione di 2160x1080 pixel, il dispositivo sfoggia una CPU octa-core Kirin 659, accompagnata da 4 gigabyte di RAM e, come detto poco sopra, 64 gigabyte di memoria interna espandibile. Il comparto fotografico è composto ad una doppia lente posteriore da 16 + 2 megapixel ed anteriore da 8 megapixel.

Honor 7C, invece arriva in offerta a 149,90 Euro, nella variante da 32 gigabyte nera e blu. Il dispositivo è caratterizzato da uno schermo da 5,99 pollici HD+ IPS FullView con risoluzione di 1440x720 pixel, processore Snapdragon 450 octa-core, 3 gigabyte di RAM, fotocamera posteriore da 13 + 2 megapixel ed anteriore da 8 megapixel, e batteria da 3000 mAh.