Honor 7X in Italia il 5 dicembre: da oggi potete avere fino a 55 euro di sconto

Si sono infatti aperte nella giornata odierna le pre-registrazioni per l'acquisto dello smartphone in questione sullo store ufficiale di Honor. In particolare, chi effettuerà la registrazione potrà usufruire di uno sconto di 5 euro sull'acquisto di Honor 7X al day one. Questa promozione, dunque, è valida solamente per chi vuole acquistare lo smartphone nel giorno dell'inizio delle vendite: il 5 dicembre.

Nonostante questo, il suddetto sconto è cumulabile con una promozione decisamente più interessante: Honor 7X sarà scontato di ulteriori 50 euro per chi lo acquisterà nel periodo compreso tra il 5 e il 24 dicembre. In sintesi, chi acquisterà al day one lo smartphone e si pre-registrerà otterrà uno sconto pari a 55 euro, mentre chi lo farà entro la vigilia di Natale si dovrà "accontentare" di risparmiare 50 euro.



Honor 7X monterà un display 18:9 da 5.93 pollici con risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel), una CPU octa-core Kirin 659, una GPU Mali-T830 MP2, 4GB di RAM, 32/64/12GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una dual camera posteriore da 18MP (16MP+2MP), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3340 mAh. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con EMUI 5.1.

Al momento in cui scriviamo non è ancora stato comunicato il prezzo ufficiale del dispositivo in questione ma appena ne sapremo di più aggiorneremo anche questa news. Restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye!