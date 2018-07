Honor 8 sarà aggiornato ad Android Oreo a partire dal 31 luglio

Honor ha annunciato a sorpresa che Honor 8, a partire dal prossimo 31 Luglio, riceverà via OTA l'aggiornamento che introdurrà Android Oreo sul dispositivo, che nonostante sia stato lanciato da qualche anno, gode ancora di un successo straordinario tra il pubblico, al punto che ha consolidato il marchio nel nostro paese.

Si tratta di un cambio di strategia importante da parte del produttore, che proprio qualche settimana aveva annunciato come "l'aggiornamento ad Oreo al momento non è previsto per Honor 8", il che aveva spento gli entusiasmi dei possessori.

Oggi, invece arriva l'annuncio a sorpresa che farà contenti i migliaia di possessori. "Honor non ci sta a deludere i propri utenti e per questo non si è fermata. Dopo aver raccolto i feedback di centinaia di utenti, il brand che da sempre ascolta e collabora con la sua community per soddisfare le esigenze degli utenti e innovare i propri prodotti in base alle loro richieste, ha lavorato duramente fino ad oggi per regalare il tanto atteso aggiornamento" si legge nella breve dichiarazione rilasciata dal produttore in occasione dell'annuncio.

Al momento non sappiamo se l'update sarà diffuso per tutti gli utenti il 31 Luglio, oppure se il pacchetto sarà distribuito a scaglioni, come spesso accade in queste circostanze.