Honor 80 ha una data di presentazione: arriveranno 3 modelli in Europa?

Non c’è solo Honor Magic 5 in arrivo a fine novembre. Il marchio cinese vuole rendere questo mese memorabile per i fan e non solo, dato che c’è una data di lancio ufficiale per la serie Honor 80, condivisa dallo stesso CEO George Zhao su Weibo con un video e una serie di poster teaser dedicati.

Come riportato da GSMArena, la linea Honor 80 verrà svelata il 23 novembre – ovvero mercoledì prossimo – al pubblico cinese e, potenzialmente, anche a quello europeo. Dopo il lancio della gamma precedente nel 2022 anche nel Vecchio Continente (a questo proposito, vi rimandiamo alla recensione di Honor 70), è inevitabile attendersi il debutto della versione di ultima generazione sul nostro mercato.

Venendo ai primi dettagli noti, il design di Honor 80 è visibile in copertina e in calce alla notizia e mostra alcuni elementi interessanti, a partire dalla doppia fotocamera anteriore centrale che potrebbe ospitare una feature analoga alla Dynamic Island introdotta sugli ultimi iPhone top di gamma. O ancora, posteriormente il modulo fotocamera ottiene un design molto interessante con due cerchi racchiusi in un 8 argenteo.

Non si conoscono molte specifiche tecniche, ma i tipster si attendono già tre modelli: una iterazione base Honor 80 con chipset Dimensity 1080, Honor 80 Pro con Snapdragon 778G, e Honor 80 Pro con chip Snapdragon 8+ Gen 1. Questi dati, comunque, vanno presi con le pinze.