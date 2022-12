Honor 80 GT ufficiale: design stellare e specifiche da top di gamma

Lo scorso novembre abbiamo seguito il lancio di Honor 80 e Honor 80 Pro in Cina, in attesa del loro possibile approdo in Italia. Proprio in queste ore sul mercato domestico è arrivato però anche il nuovo Honor 80 GT top di gamma, il quale si pone proprio a metà tra la variante base e quella Pro della famiglia.

Vediamo subito le specifiche tecniche chiave, a partire dalla dotazione del chipset flagship Snapdragon 8+ Gen 1 di casa Qualcomm, lo stesso presente su Honor 80 Pro. Con quest’ultimo smartphone condivide, seppur non completamente, lo schermo: si tratta di un pannello OLED FHD+ da 6,67 pollici di diagonale, dunque leggermente inferiore rispetto al Pro, ma con profondità colore a 10-bit, copertura colore DCI-P3 del 100%, frequenza di aggiornamento di 120Hz e luminosità massima pari a 1.400 nits.

Attenzione invece al comparto fotocamera, distinguibile alla luce dell’assenza del modulo principale da 160 megapixel: al suo posto si trova una lente da 54 MP più modesta, seguita da moduli grandangolare e macro rispettivamente da 8 MP e 2 MP. Anteriormente si passa da 32 MP a 16 MP. Sotto la scocca, ad accompagnare il SoC, ci sono 12 o 16 GB di RAM abbinati a 256 GB di memoria interna e batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica a 66 W. Il sistema operativo al lancio è Android 12 con interfaccia MagicOS 7.0 lanciata a fine novembre 2022.

Il design spicca grazie al modulo fotocamera, realizzato con modulo rettangolare diviso in due porzioni: una con due lenti, l’altra con singola lente e flash LED. Il risultato è uno smartphone indubbiamente peculiare, moderno e pronto a catturare lo sguardo del pubblico.

Al momento Honor 80 GT è destinato ad arrivare in Cina nelle colorazioni Meteor Blue, White e Interstellar Black a partire da 3.299 yuan, ovvero 450 euro al cambio attuale; la distribuzione in Italia o in Europa non è assicurata.