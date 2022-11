Honor 80 e Honor 80 Pro ufficiali in Cina: sensore principale da 160MP

Non è stato svelato solamente il pieghevole Honor Magic Vs in Cina, in quanto il noto brand ha mostrato al mondo anche la serie di smartphone Honor 80. Quest'ultima comprende tre modelli, ovvero Honor 80, Honor 80 SE e Honor 80 Pro.

Come riportato da GSMArena, la scheda tecnica di Honor 80 Pro include uno schermo OLED da 6,78 pollici con risoluzione 2700 x 1224 pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12GB di RAM, 256/512GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 160MP + 50MP (ultra-wide) + 2MP (per la profondità di campo) e una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica a 66W. I prezzi in Cina sono di 3.499 yuan (circa 469 euro al cambio attuale) per il modello da 8/256GB e 4.099 yuan (circa 549 euro) per la variante da 12/512GB.

Per quel che concerne, invece, le specifiche tecniche di Honor 80, troviamo un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel e refresh rate di 120 Hz, nonché un processore Qualcomm Snapdragon 782G. Lato fotocamera, ci sono tre sensori da 160MP + 8MP (ultra-wide) + 2MP (per la profondità di campo). In questo caso i costi sono 2.699 yuan (circa 362 euro al cambio attuale) per il modello da 8/256GB e 3.299 yuan (circa 442 euro) per la variante da 12/512GB.

Infine, in merito alla scheda tecnica di Honor 80 SE, fa capolino uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il processore è un MediaTek Dimensity 900, la batteria è da 4.600 mAh e sul retro c'è una tripla fotocamera da 64MP + 5MP (ultra-wide) + 2MP (per le macro). In questo caso il costo in Cina è pari a 2.399 yuan (circa 321 euro al cambio attuale).

Non ci sono per il momento ulteriori dettagli in merito al possibile arrivo Global dei dispositivi, ma staremo a vedere. Nel frattempo, come fatto notare da Gizchina, è stata svelata anche la personalizzazione software Honor MagicOS 7.0.