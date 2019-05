Honor 9 Lite a partire da 159,90 Euro. L'offerta di Honor

Honor annuncia il lancio di un'interessante promozione su Honor 9 Lite, che nelle versioni da 32 e 64 gigabyte può essere acquistato a prezzo scontato, per tutti coloro che intendono rinnovare il proprio smartphone.

Nello specifico, la variante da 32 gigabyte può essere acquistata a 159,90 Euro, mentre quella con il doppio di memoria a 179,90 Euro.

Un’occasione imperdibile per aggiudicarsi un device dalle caratteristiche tecniche estremamente elevate, a un costo ancora più abbordabile. Dotato di fotocamera dual-lens da 13MP e 2MP sia sulla parte anteriore che in quella posteriore, Honor 9 9 Lite permette di catturare immagini mozzafiato in qualsiasi momento, sempre e ovunque. Dispone inoltre di un filtro bellezza aggiornato e personalizzabile per aiutarti ad apparire al meglio, qualunque cosa tu stia facendo.

È inoltre dotato di un display FullView HD da 5,65 pollici da bordo a bordo e di uno schermo senza lunetta con un elevato rapporto tra schermo e corpo, che offre un’eccezionale qualità di visualizzazione grazie a un display 18:9 FHD+.

Ancora una volta, Honor è in grado di offrire smartphone di livello premium, adatti a uno stile di vita sempre più on-the-move e accessibili a ogni tipo di budget.

Honor non è nuova ad offerte del genere, anche tempo fa ne aveva proposta una simile.