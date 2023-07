Honor 90 e 90 Lite arrivano in Italia: hanno lo schermo migliore al mondo per DxOMark

Mentre attendiamo che Honor presenti il pieghevole Magic V2 sul mercato cinese, sono finalmente in arrivo in Europa Honor 90 e Honor 90 Lite, i due nuovi smartphone della serie di mediogamma Honor 90 presentati in Cina lo scorso maggio: scopriamoli insieme.

Honor 90: il display migliore sul mercato?

Honor 90 ha un design sottile e simmetrico sulla parte frontale, che lascia spazio ad una fotocamera con form factor Axisymmetric Dual Ring Camera. I sensori dello smartphone sono uno dei suoi punti forti: abbiamo infatti una lente principale da ben 200 MP f/1.9 da 1/1.4", una lente ultrawide e macro da 12 MP f/2.2 e un sensore di profondità da 2 MP f/2.4. La selfie-camera dello smartphone è anch'essa ottima, con una risoluzione pari a 50 MP.



In termini tecnici, sotto la scocca di Honor 90 batte uno Snapdragon 7 Gen1 Accelerated Edition 5G di Qualcomm: il chipset di fascia media di Qualcomm è stato lanciato a maggio 2022 e vanta un Core Cortex-A710 a 2,50 GHz, 3 Core Cortex-A710 a 2,36 GHz e 4 Core Cortex-A510 a 1,80 GHz, insieme ad una GPU Adreno 644. I tagli di RAM e di memoria interna in cui il device è disponibile sono i canonici 8/256 GB e 12/256 GB, insieme alla variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, ovviamente non espandibile.



Per quanto riguarda lo schermo del telefono, abbiamo un display AMOLED da 2.664 x 1.200 pixel e da 6,7" di diagonale, con un refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco di ben 1.600 nits. La tecnologia dietro al display è chiamata Quad Curved Floating e assicura una copertura quasi totale del pannello frontale da parte dello schermo, che "abbraccia" il fronte dello smartphone incurvandosi su tutti e quattro i lati. Supportato anche il dimming PWM a 3.840 Hz, che è valso allo schermo di Honor 90 la certifica TÜV Rheinland Flicker Free.



Lo schermo è sicuramente il punto forte di Honor 90, che d'altro canto ha ottenuto il primo posto nella classifica di DxOMark per i display, con un incredibile punteggio di 140 punti. Thibualt Cabana, direttore della valutazione dei display DxMark, ha spiegato che "Honor 90 offre un display piacevole, con prestazioni complessivamente equilibrate nella maggior parte dei casi d'uso, con ottimi risultati nel colore e nella leggibilità".



In termini di batteria, Honor 90 ha una cella da 5.000 mAh con il supporto a Honor SuperCharge, il fast charging proprietario della compagnia cinese, a ben 66 W. Lato software, invece, Honor 90 arriva con Android 13 preinstallato e la skin MagicOS 7.1. Honor 90 costa 599 Euro nella variante 12/512 GB, ma si può acquistare sul sito web di Honor con uno sconto di lancio di 50 Euro. Usando il coupon presente sulla pagina di acquisto, poi, è possibile scontare il device di altri 100 Euro, fino a raggiungere un prezzo di 449 Euro. Con i medesimi sconti, la variante 8/256 GB dello smartphone costa soli 399 Euro.



Honor 90 Lite: grande fotocamera a un prezzo ridotto

Come il "fratello maggiore", anche Honor 90 Lite ha un design Dual Ring per la fotocamera, che questa volta si compone di una fotocamera principale f/1.9 da 100 MP, di una fotocamera grandangolare con sensore di profondità da 5 MP f/2.2 e di una lente macro f/2.4 da 2 MP. La selfie-camera, in questo caso, è da 16 MP.



Lato tecnico, Honor 90 Lite ha un MediaTek Dimensity 6020 5G come proprio SoC: si tratta di un chipset a 7 nm con un'architettura composta da 2 Core Cortex-A76 fino a 2,20 GHz e da 6 Core Cortex-A55 fino a 2,00 GHz. La GPU, invece, è una Mali-G57 MC2. Il telefono è stato lanciato con un solo taglio di RAM e storage, con 8 GB della prima e 256 GB del secondo.



Anche in questo caso abbiamo un display da 6,7", che però è un LTPS LCD con risoluzione FHD+ da 1.080 x 2.388 pixel e rapporto schermo/corpo del 93,6%. La frequenza di aggiornamento è pari a 90 Hz, mentre la protezione per gli occhi è certificata TÜV Rheinland Low Blue Light. Il peso dello smartphone è pari a 179 grammi, mentre le sue dimensioni sono di 162,9 x 74,5 x 7,48 millimetri.



Completano la scheda tecnica del dispositivo una batteria da 4.500 mAh e lo sblocco con impronta digitale laterale (sul pulsante di accensione) e tramite riconoscimento facciale 2D. Honor 90 Lite arriva infine con Android 13 e MagicOS 7.1. Come Honor 90, anche il modello Lite supporta il 5G; a differenza del "fratello maggiore", invece, la versione budget di Honor 90 si accontenta del WI-Fi 5, e non è compatibile con il Wi-Fi 6. Honor 90 Lite è disponibile a 299 Euro sul sito web di Honor, in un bundle che comprende anche le Earbuds X5 del produttore cinese.