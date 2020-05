Honor 9C, Honor 9A e Honor 9S ufficiali: prezzo e scheda tecnica

Dopo l'annuncio di Honor 9X Pro e Honor 20e, torniamo a parlare dell'azienda cinese e dei suoi reveal in campo smartphone. Infatti, la società ha svelato altri tre dispositivi, ovvero Honor 9S, Honor 9A e Honor 9S.

Stando anche a quanto riportato da India Today e Fone Arena, si tratta di smartphone di fascia bassa, pensati per chi non ha particolari esigenze. Partendo da Honor 9C, la scheda tecnica comprende un display da 6,39 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel), aspect ratio 19.5:9 e foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, un processore octa-core Kirin 710A operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU ARM Mali-G51, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, ultra-wide) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh. La porta è microUSB standard e non manca il supporto a 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione EMUI 10.1.1.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Honor 9A, troviamo uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), aspect ratio 20:9 e notch "a goccia", un SoC octa-core MediaTek Helio P22, una GPU PowerVR GE8320, 3GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 13MP (f/1.8) + 5MP (f/2.2, ultra-wide) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh. La porta è microUSB standard ed è presenti il supporto a 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Magic UI 3.0.1.

Infine, arrivando a Honor 9S, le specifiche tecniche comprendono un display da 5,45 pollici con risoluzione HD+ (1440 x 720 pixel) e aspect ratio 18:9, un processore octa-core MediaTek Helio P22, una GPU PowerVR GE8320, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una fotocamera posteriore da 8MP (f/2.0), una fotocamera anteriore da 5MP (f/2.2) e una batteria da 3020 mAh. La porta è microUSB standard e non manca il supporto a 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Magic UI 3.0.1.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, al momento non sappiamo se questi smartphone arriveranno o meno in Italia. Infatti, i dispositivi sono stati annunciati in Russia. Honor 9C costa 12990 RUB (circa 157 euro al cambio attuale), Honor 9A viene venduto a 10990 RUB (circa 133 euro) e Honor 9S costa 6990 RUB (circa 85 euro).