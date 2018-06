Honor 9i ufficiale: smartphone low cost con notch e GPU Turbo

Giornata ricca di annunci quella di oggi in casa Honor, con la presentazione dello smartphone Honor Play, della tecnologia GPU Turbo e di Honor 9i. Quest'ultimo è un dispositivo low cost che, tra le altre cose, presenta anche il notch.

A livello di caratteristiche tecniche, troviamo un display curvo 2.5D da 5,84 pollici con risoluzione Full HD+ (2340x1080 pixel), notch posto in alto e aspect ratio 19:9, una CPU Kirin 659, una GPU Mali-T830 MP2, 4GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una dual camera posteriore da 13MP+ 2MP con flash LED, una fotocamera anteriore da 16MP e una batteria da 3000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0. Le dimensioni dello smartphone sono di 149,2 x 71,8 x 7,7 mm, per un peso di 152 grammi. Le colorazioni disponibili sono Blue, Black, Green e Purple.

Non mancano un sensore di impronte digitali posto sul retro e tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G VoLTE al Wi-Fi 802.11 b/g/n passando per il Bluetooth 4.2, l'NFC e per il jack da 3,5mm. Oltre a questo, lo smartphone sarà uno dei primi, assieme a Honor Play, a supportare la tecnologia GPU Turbo sin dall'uscita.Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Honor 9i è disponibile in Cina in preordine, con un costo di 1399 yuan (circa 186 euro) per la versione da 64GB e di 1699 yuan (circa 226 euro) per quella da 128GB.