Honor 9X con 8GB di RAM ufficiale in Cina: prezzo e specifiche

Dopo essere stato annunciato qualche mese fa in Cina, Honor 9X torna a far parlare di sé per via del suo nuovo modello con 8GB di RAM. Lo smartphone sta vendendo particolarmente bene in madrepatria, ma al momento sembra essere tutto fermo per quanto riguarda l'arrivo in Italia.

Infatti, la questione del ban del gruppo Huawei/Honor da parte degli Stati Uniti d'America sta creando parecchi grattacapi alla società cinese e quindi anche la gamma di smartphone 9X sta tardando ad approdare in Europa, nonostante online si parli già da mesi della volontà di Honor di portare questi dispositivi anche nel Vecchio Continente. D'altronde, Honor 9X ha venduto 3 milioni di unità in soli 29 giorni e quindi stiamo sicuramente parlando di uno smartphone di successo.

Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che si tratta del primo dispositivo della società cinese a montare una fotocamera pop-up e, di conseguenza, un design all-screen. Inoltre, la gamma di smartphone di Honor comprende due dispositivi: Honor 9X e Honor 9X Pro. Il primo dispone di un display LCD da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), un processore octa-core Kirin 810 operante alla frequenza massima di 2,27 GHz, una GPU Mali-G52 MP6, 4/6/8GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una dual camera posteriore da 48MP (f/1.8) + 2MP (per la profondità di campo), una fotocamera pop-up frontale da 16MP (f/2.2) e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con EMUI 9 e non manca un sensore di impronte laterale (nella versione europea potrebbe essere posto sul retro).

Honor 9X Pro monta invece fino a 256GB di memoria interna e una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (grandangolo) + 2MP (per la profondità di campo), ma le restanti specifiche sono identiche al "fratello minore". Vi ricordiamo che i prezzi in Cina partono da un equivalente di circa 180 euro per Honor 9X (4/64GB) e di circa 285 euro per Honor 9X Pro (8/128GB). Il prezzo per la nuova variante da 8GB/128GB di Honor 9X è fissato a circa 268 euro.