Honor 9X e 9X Pro ufficiali: la società cinese punta sulla fotocamera pop-up

La gamma Honor X è sempre stata una delle più attese dagli appassionati di smartphone. In molti si ricorderanno sicuramente del mitico Honor 7X, mentre gli altri avranno sicuramente sentito nominare il più recente View 10 Lite, ovvero la versione italiana di Honor 8X. Ebbene, oggi è stato annunciato il tanto atteso Honor 9X!

Come al solito, lo smartphone è stato attualmente annunciato solamente per quanto riguarda il mercato cinese e ulteriori dettagli riguardanti il nostro Paese saranno diffusi in seguito. In ogni caso, la nuova proposta di Honor sembra essere piuttosto interessante.

Si tratta infatti del primo smartphone della società cinese a montare la fotocamera pop-up, cosa che consente al dispositivo di avere un design all-screen. Per il resto, il dispositivo è stato annunciato in due varianti: Honor 9X e Honor 9X Pro. La prima monta un display LCD da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), un processore octa-core Kirin 810 operante alla frequenza massima di 2,27 GHz, una GPU Mali-G52 MP6, 4/6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una dual camera posteriore da 48MP (f/1.8) + 2MP (per la profondità di campo), una fotocamera pop-up frontale da 16MP (f/2.2) e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con EMUI 9 e non manca un sensore di impronte laterali.

Honor 9X Pro condivide molte delle specifiche del "fratello minore", ma porta la RAM a 8GB e dispone di una variante con 256GB di memoria interna. Inoltre, in questo caso i sensori posteriori sono tre: 48MP (f/1.8) + 8MP (grandangolo) + 2MP (per la profondità di campo). I prezzi in Cina partono da un equivalente di circa 180 euro per Honor 9X (4/64GB) e di circa 285 euro per Honor 9X Pro (8/128GB). Nel frattempo, la società cinese ha svelato ufficialmente anche Honor Band 5.