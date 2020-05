Honor 9X Lite ufficiale in Italia con Honor Band 5 in omaggio a meno di 200 euro

In seguito all'annuncio all'estero di qualche settimana fa, Honor ha ufficializzato l'arrivo in Italia dello smartphone Honor 9X Lite.

In particolare, l'azienda cinese ha reso disponibile all'acquisto il dispositivo tramite il suo store ufficiale HiHonor. Il prezzo per il nostro Paese è fissato a 199,90 euro ed è presente il supporto ai servizi Google. Si tratta, dunque, di uno di quei dispositivi che può ancora utilizzare il Play Store e tutte le app di BigG, da Google Maps a YouTube. In occasione del lancio in Italia, è possibile portarsi a casa Honor Band 5 (qui la nostra recensione della smartband) in omaggio fino al 31 maggio 2020.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Honor 9X Lite, troviamo uno schermo IPS da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 e notch "classico" in alto (era da un po' che non vedevamo questa soluzione), un processore octa-core Kirin 710F operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una doppia fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 3750 mAh con supporto alla ricarica a 10W.

La porta è microUSB standard ed è presente il supporto a 4G LTE, Bluetooth 4.2, NFC e Wi-Fi 802.11 b/g/n. Non manca un sensore di impronte digitali posto sul retro dello smartphone. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black ed Emerald Green, mentre il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione EMUI 9.1.