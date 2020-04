Honor 9X Pro e Honor 20e ufficiali in Italia: scheda tecnica e prezzo

Dopo avervi descritto la gamma di dispositivi Honor 30, torniamo a parlare dell'azienda cinese e dei suoi annunci. Infatti, Honor ha svelato l'imminente arrivo in Italia degli smartphone Honor 9X Pro e Honor 20e.

In particolare, Honor 9X Pro sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 a un prezzo consigliato di 249,90 euro. Visitando il portale ufficiale nel momento in cui scriviamo, abbiamo notato la presenza di un coupon sconto da 50 euro, che sembrerebbe scadere il 17 aprile 2020. Inoltre, non manca un secondo coupon che permette di ottenere la spedizione gratuita (valido fino al 31 maggio 2020). È necessario effettuare l'accesso per richiedere i coupon.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Honor 9X Pro, troviamo uno schermo LCD da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), un processore octa-core Kirin 810 operante alla frequenza massima di 2,27 GHz, una GPU Mali-G52 MP6, 6GB di RAM, 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, grandangolo) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera pop-up anteriore da 16MP (f/2.2) e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con EMUI 9.1 e non mancano un sensore di impronte digitali laterale e le classiche connettività, dal Wi-Fi 802.11 b/g/n, passando per il Bluetooth 5.0, per l'NFC e per la porta USB Type-C. L'unica colorazione disponibile è la Phantom Purple.

Per quanto riguarda, invece, Honor 20e, le caratteristiche tecniche comprendono un display IPS da 6,21 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), un processore octa-core Kirin 710F operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 24MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 3400 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione EMUi 9.1. Presenti anche un sensore di impronte digitali e il supporto a Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n e NFC. In questo caso, il prezzo consigliato è pari a 179,90 euro, ma al momento in cui scriviamo è attiva una promozione che consente di portarselo a casa a 149,90 euro. Sono anche attivi un coupon da 5 euro e uno per la spedizione gratuita.

Ovviamente, come potete immaginare, in entrambi gli smartphone sono presenti gli HMS (ma non i servizi Google). Per maggiori informazioni sullo smartphone, vi rimandiamo al sito ufficiale di Honor.