Honor 9X da record: 3 milioni di unità vendute in 29 giorni

A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale, Honor 9X segna un importante traguardo. Quest'oggi Zhang Xiaoyun, Chief Marketing Officer di Honor, ha annunciato che il volume di vendita dello smartphone ha raggiunto quota 3 milioni di unità in soli 29 giorni.

A seguito del lancio della serie Honor 9X, il presidente della società Zhao Ming aveva dichiarato che lo smartphone avrebbe registrato un riscontro importante da parte degli utenti grazie ai benefici in termini di prezzo e configurazione rispetto ai propri concorrenti, e per questo motivo aveva posto come obiettivo 20 milioni di unità da vendere.

Per quanto riguarda le specifiche, l'Honor 9X include uno schermo FHD+ Full View da 6,59 pollici, accompagnato da un processore Kirin 810 da 7 nanometri, batteria da 4.000 mAh ed EMUI 9.1.1 come sistema operativo, basata su Android 9 Pie.

A livello di fotografie, lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 48+2 megapixel ed una lente frontale per i selfie da 16 megapixel. Inoltre, il sensore per le impronte digitali è posizionato sulla parte superiore del pulsante di accensione, montato sul lato sinistro della scocca.

Il modello Pro dispone di 8 gigabyte di RAM e 256GB di memoria interna, mentre i sensori posteriori sono tre (48+8+2 megapixel).