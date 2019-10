Honor 9X ufficiale in Italia con Play Store: c'è un cambio di processore

Dopo l'annuncio in Cina, Honor ha ufficializzato l'arrivo dello smartphone Honor 9X in Italia. Tuttavia, la società cinese ha dovuto effettuare alcune scelte legate al ban subito da parte degli Stati Uniti d'America e quindi la versione internazionale ha subito alcuni cambiamenti rispetto alla variante cinese.

In particolare, come riportato anche da Gizchina, Honor 9X monterà un processore Kirin 710F nel nostro Paese. La versione cinese dello smartphone monta invece un più performante SoC Kirin 810. La fonte scrive in merito: "Il telefono è ora finalmente disponibile al di fuori della Cina, ma come rebrand di Huawei Enjoy 10 Plus per poter utilizzare i Google Mobile Services (GMS)". Insomma, questo dispositivo potrebbe essere l'ultimo smartphone della società cinese ad arrivare sul nostro mercato con i servizi Google preinstallati, perlomeno nel breve periodo.

Per il resto, ci sono altri vari cambiamenti a livello di specifiche tecniche. Infatti, troviamo un display LCD da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), 4GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4), una fotocamera pop-up frontale da 16MP (f/2.2) e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con EMUI 9 e non manca un sensore di impronte digitali posteriore. Sono presenti tutte le connettività del caso, USB Type-C e jack audio da 3,5 mm inclusi. Peccato per la mancanza dell'NFC. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black e Sapphire Blue.

Honor 9X arriverà in Italia a partire dalla seconda metà del mese di novembre 2019. Il prezzo è fissato a 299 euro.