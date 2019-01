Honor: 'a cosa ci serve uno smartphone pieghevole? La tecnologia deve migliorare'

Gli smartphone pieghevoli saranno sicuramente uno dei trend del 2019. Tuttavia, non tutti i produttori vedono bene questa tecnologia. Infatti, George Zhao, presidente di Honor, si è recentemente interrogato sulla reale utilità di questo tipo di dispositivi.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di TechRadar, il CEO della società cinese ha dichiarato quanto segue dopo essere stato interpellato in merito agli smartphone pieghevoli: "Stiamo esaminando dettagliatamente gli smartphone pieghevoli, ma per noi è tutta una questione di esperienza utente. [...] Da un punto di vista tecnologico va bene, ma a cosa ci serve uno smartphone pieghevole? Che cosa può offrire in più all'esperienza all'utente? [...] Dal mio punto di vista, la tecnologia ha bisogno di migliorare".

Insomma, sembra proprio che al momento Honor non abbia alcuna intenzione di seguire questo trend, in favore del foro per la fotocamera, sfruttato anche dal nuovo View 20. "Honor è un marchio per i giovani e questi ultimi usano gli smartphone per i giochi e per i video. Quindi abbiamo considerato il modo migliore per non influire sull'esperienza utente. La tacca influisce davvero sull'esperienza, il più delle volte il foro è invisibile e non ha alcun impatto su quello che stai facendo", ha concluso Zhao.