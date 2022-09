Honor, il piano Dual Flagship porterà anche i suoi foldable in Europa!

In questi giorni ricchi di novità, vi stiamo raccontando i prodotti tech più interessanti del prossimo futuro direttamente dall'IFA 2022 con il nostro Alessio Ferraiuolo, per l'occasione in presenza in quel di Berlino.

Tra schermi flessibili e occhiali smart di ultima generazione (tra questi, particolarmente intrigante è stato il reveal dei Lenovo Glasses T1), abbiamo cercato di raccontarvi tutti i particolari dagli stand dei protagonisti della fiera, tra un keynote e l'altro.

In uno degli eventi più attesi della kermesse, il CEO di Honor, George Zhao, ha voluto darci qualche anticipazione sul futuro dell'azienda in Europa, il mercato che ci tocca più da vicino.

Sul palco della convention, tra le novità in arrivo, Zhao ha voluto spendere qualche parola anche sul mercato dei pieghevoli e sul coinvolgimento di Honor in questo segmento, illustrando al mondo la strategia Honor Dual Flagship.

Stando alle sue parole, molto presto potremo vedere anche Honor tra i protagonisti sugli scaffali nella sezione dedicata ai foldable, anche se non si fa menzione dell'Honor Magic V annunciato in Cina a inizio 2022.

Tuttavia, a Berlino non c'è stato evidentemente modo per ricamare in maniera approfondita sulla questione. Per questo motivo, è possibile che il dispositivo che arriverà nel Vecchio Continente possa risultare marcatamente diverso dalla variante asiatica, sia nella forma che nelle specifiche tecniche del prodotto, oppure, molto più probabilmente, si tratterà direttamente di nuove evoluzioni della serie.

Grazie alla strategia Dual Flagship, quindi, finalmente Honor porterà nel nostro mercato sia i top di gamma della serie tradizionale, tra cui l'appena annunciato Honor 70 5G, che quelli dotati di schermo pieghevole.