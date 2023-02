Honor annuncia l'evento all'MWC 2023: Magic5 Series e Magic Vs

Andando oltre alla recensione di Honor Magic5 Lite, pubblicata di recente su queste pagine, presto sarà il momento di ulteriori novità per il popolare brand. Infatti, è stato annunciato l'evento di Honor legato al Mobile World Congress di Barcellona.

A tal proposito, sui canali social dell'azienda, come ad esempio il profilo Facebook di Honor, è stata pubblicata l'immagine che potete vedere in calce alla notizia. Da quest'ultima si apprende che la giornata da fissare sul calendario per gli appassionati del mondo smartphone è quella del 27 febbraio 2023, a partire dalle ore 13:30.

Si tratterà, in particolare, dell'evento di lancio della Honor Magic5 Series, nonché di Honor Magic Vs. La diretta streaming risulterà in ogni caso disponibile un po' su tutti i canali social di Honor, da Facebook a Twitter, passando per YouTube e TikTok. Inoltre, si fa riferimento alla possibilità di prendere visione del tutto anche mediante il portale ufficiale italiano di Honor.

Insomma, è già tutto pronto in casa Honor (d'altronde, al momento in cui scriviamo mancano solamente pochi giorni all'evento). Ricordiamo, per il resto, che sul Web si è già fatto riferimento al comparto fotografico di Honor Magic5 Pro, così come non sono mancate le discussioni relative all'arrivo del pieghevole Honor Magic Vs.