Honor annuncia Magic V2: è lo smartphone pieghevole più sottile al mondo!

Il leak delle uscite estive degli smartphone Honor lo aveva anticipato, ma ora è ufficiale: il pieghevole Honor Magic V2 è arrivato, e porta con sé un vero e proprio record mondiale. Quest'anno, infatti, la compagnia cinese ha lavorato sullo spessore del suo foldable, ottenendo un dispositivo davvero sottilissimo!

Honor lo aveva già annunciato, ma ora è ufficiale: Honor Magic V2 è lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, con uno spessore di soli 9,9 millimetri da chiuso e di 4,7 millimetri da aperto. Le dimensioni sono persino più ridotte di quelle dello Xiaomi Mix Fold 2 e dello Huawei Mate X3 lanciati lo scorso anno, mentre il peso del device (pari a 231 grammi) è inferiore a quello dei foldable più leggeri in commercio, tra cui OPPO Find N2 e il già citato Huawei Mate X3.

Alla base di questo record, che rendere il Magic V2 poco più spesso di uno smartphone tradizionale non pieghevole, abbiamo il nuovo design della cerniera del dispositivo Honor, che è composta da parti proprietarie in titanio e acciaio stampate in 3D. Lo schermo del telefono, anch'esso pensato per ridurne lo spessore, è stato realizzato da BOE, mentre la TÜV Rheinland ha certificato il Magic V2 per un totale di più di 400.000 aperture e chiusure, il doppio di Google Pixel Fold e Samsung Galaxy Z Fold 4.

La nuova cerniera, inoltre, permette di tenere lo smartphone aperto a metà, in una sorta di "modalità laptop" che permette di usare la parte inferiore dello schermo come treppiede improvvisato per le fotografie o come appoggio per la visione di film e altri contenuti su qualsiasi superficie orizzontale. Il sistema operativo del dispositivo, MagicOS 7.2, riconosce il posizionamento dello smartphone e permette di utilizzarlo anche in questa "modalità laptop" con un'interfaccia realizzata su misura.

In termini tecnici, Honor Magic V2 ha uno Snapdragon 8 Gen2 come proprio SoC, una RAM da ben 16 GB e uno storage fino a 1 TB di RAM. Sfortunatamente, lo smartphone non ha alcun rating di protezione da polvere e acqua, anche se Honor assicura che esso è resistente almeno agli spruzzi. Lato display, abbiamo uno schermo OLED esterno da 6,43" con risoluzione pari a 2.376 x 1.060 pixel e uno schermo flessibile da 7,92" con cerniera quasi invisibile all'interno. Entrambi i display hanno un refresh rate massimo pari a 120 Hz.

Per quanto riguarda le fotocamere, Honor Magic V2 ha una fotocamera principale da 50 MP f/1.9, un'ultra-grandangolare f/2.0 da 50 MP e una lente zoom 2,5x da 20 MP f/2.4. Sia lo schermo esterno che quello interno, invece, vantano una selfie-camera f/2.2 da 16 MP. Infine, la batteria dello smartphone è da 5.000 mAh e supporta il fast charging a 66 W di Honor.

Al momento, sfortunatamente, Honor Magic V2 non sembra in arrivo in occidente. I colleghi di Engadget, però, riportano che la demo disponibile alla stampa internazionale durante l'evento di presentazione del device per il mercato cinese aveva i servizi Google attivi, il che indica che un'uscita anche in Europa non è del tutto da escludere.