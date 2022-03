Honor annuncia MagicBook 16 da 16 pollici con schermo a 144Hz e Ryzen 5000

Honor annuncia oggi il lancio del nuovissimo Honor MagicBook 16, il laptop da 16 pollici con schermo IPS FullView e processore AMD Ryzen Serie 5000. In occasione della Festa del Papà, il laptop sarà disponibile anche ad un prezzo ridotto inoltre.

Ma prima di scendere nei dettagli dell’offerta, vediamo la scheda tecnica: Honor MagicBook 16 è dotato di un display da 16 pollici IPS antiriflesso con cornici da 5,1mm, con rapporto schermo-corpo dell’87,3% ed angolo di visione da 170 gradi in grado di offrire la migliore esperienza visiva. Inoltre, è dotato di un’ampia gamma di colori 100% sRGB ed una luminosità di 300nits, che gli conferisce una migliore qualità dei colori. Il refresh rate arriva fino a 144Hz, che garantisce un’esperienza operativa fluida e senza interruzioni.

Per quanto riguarda il processore, è alimentato dall’AMD Ryzen 5000 Series R5-5600H, che garantisce un incremento delle prestazioni fino 2l 6% rispetto alla generazione precedente, con prestazioni grafiche migliorate fino al 15%. Presente una frequenza turbo che arriva fino a 4,2 GHz, a cui si aggiungono 512GB di storage e 16GB di RAM a doppio canale. Il sistema di raffreddamento intelligente è a triplo tubo di calore da 2mm, doppia ventola da 75mm e sensori di temperatura ad alta precisione. In questo modo è in grado di dissipare rapidamente il calore.

A livello di sicurezza, troviamo anche un sensore per le impronte digitali integrato direttamente nel pulsante d’accensione e touchpad con NFC integrato. La batteria offre una durata dichiarata di 8,8 ore di riproduzione video 1080p locale grazie ai 56Wh.

In onore delle scontistiche dedicate alla Festa del Papà, Honor MagicBook 16 è disponibile su Hihonor con in regalo un fantastico BackPack al prezzo speciale di €898,90 anziché €1.039,80. Su Amazon, fino al 27 Marzo è disponibile ad 899,90 Euro anziché 999,90 Euro.