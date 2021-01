Honor annuncia il nuovo View40, il primo smartphone dell'era post Huawei

A qualche mese dalla vendita di Honor da parte di Huawei, la società cinese nel corso di un evento online battezzato "Sense The Future", ha annunciato il nuovo View40, il primo smartphone dell'era post Huawei.

Il dispositivo include uno schermo curvo OLED da 6,72 pollici con risoluzione di 2676x1236 pixel, che riesce a coprire l'intero spazio colore DCI-P3. Il pannello supporta anche una frequenza di aggiornamento di 120Hz, con tempo di risposta fino a 300Hz, che rende l'intera esperienza utente più fluida. Garantito anche il supporto HDR10, un aspetto da non prendere sottogamba in quanto offre luci e dettagli più ricchi.

Sotto la scocca è presente il MediaTek Dimensity 1000+ come SoC, con ottimizzazione GPU Turbo X e tecnologia Hunter Boost che migliora le performance di gioco.

La batteria, invece, è da 4000 mAh e supporta il SuperCharge da 66W, che con 15 minuti di ricarica permette di ottenere una carica al 60% ed in 35 minuti quella completa. Supportata anche la ricarica wireless da 50W, che carica al 50% la batteria in 30 minuti senza cavi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, sulla scocca posteriore troviamo un sensore da 50MP RYYB, che garantisce anche la registrazione video in 4K e lo scatto di foto in condizioni di scarsa luminosità. Infine, è ovviamente presente anche il modem 5G.

Al momento però Honor View40 è disponibile solo nel mercato cinese.