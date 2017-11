Honor annuncia il V10: il fratello gemello eterozigote del Mate 10

Il marchio gemello di Honor , ha da poco annunciato nel corso di un evento tenuto in Cina, il nuovo smartphone top di gamma, il V10 già etichettato da molti come il fratello gemello eterozigote del Mate 10

Chiaramente, siamo di fronte ad un dispositivo che si rivolge ad un'altra fascia di mercato ed un'altra utenza, e già lo si nota già dalle dimensioni dello schermo, da 5,99 pollici full HD con risoluzione di 2160x1080 pixel ed aspect ratio di 18:9, grazie alle cornici ultra sottili.

Sotto la scocca, invece, è presente il processore octa-core Hisilicon Kirin 970 da 10 nanometri, che collaborerà con il co-processore i7 e la GPU Mali-G72. Proprio il co-processore si focalizzerà sulla rete neurale e tutte le operazioni ad essa collegata.

A livello software, invece, è presente Android 8.0 Oreo con l'interfaccia grafica Emotion UI 8.0.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo un sensore RGB da 16 megapixel con sensore per il bianco e nero, ed un altro sensore da 20 megapixel con tanto di motore per l'intelligenza artificiale, che offre funzioni in tempo reale come il riconoscimento delle scene e degli oggetti, che permetterà alla fotocamera di regolare automaticamente le impostazioni della fotocamera per qualsiasi ambiente o un punto focale. La fotocamera frontale, invece, è da 13 megapixel, cn Face Unlock e modalità ritratto per i selfie.

Il sensore per le impronte digitali, invece, è montato sulla parte anteriore, che racchiude anche una batteria da 3750 mAh, in grado di supportare la ricarica veloce che garantisce una carica dallo 0 al 50% in mezz'ora.

Di seguito la scheda tecnica completa:

Display da 5.99 pollici (2160 x 1080 pixels) Full HD+ 18:9 FullView

Processore Octa-Core Huawei Kirin 970 (4 x 2.4 GHz A73+ 4 x 1.8 GHz A53) 10nm + i7 co-processor, Mali-G72 MP12 GPU

4GB RAM con 64GB storage, 6GB RAM, 64GB /128GB storage, memoria interna espandibile fino a 256GB con microSD

Android 8.0 (Oreo) con EMUI 8.0

Hybird Dual SIM (nano SIM + nano SIM / microSD)

Fotocamere posteriori da 16MP (RGB) + 20MP (Monochrome) Dual con apertura f/1.8, LED flash, PDAF, CAF, 4K video recording

Fotocamera frontale da 13MP con apertura f/2.0

Dimensioni: 157 × 74.98 × 6.97mm; Peso: 172g

4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, USB Type-C, NFC

L'Honor V10 sarà disponibile in Black, Aurora Blue, Gold e Red a 409 Dollari per la versione con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage interno, 455 Dollari per il modello con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna e 530 Dollari per quello con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage.