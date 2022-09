Honor ha annunciato MagicOS 7.0: una sola casa per PC e smartphone

Honor, durante lo show dal vivo sul palco dell'IFA di Berlino, ha annunciato Honor 70 per l'Europa, un dispositivo pensato per vlogger e appassionati di fotografia alla ricerca di un dispositivo bilanciato e dal giusto prezzo.

Nel corso del keynote, tuttavia, si è parlato di tantissimi altri argomenti inerenti prodotti, partnership e software dell'azienda. Tra questi, uno degli annunci più interessanti è stato senza dubbio quello di Honor MagicOS 7.0, il sistema operativo progettato per fornire un grado di ottimizzazione superiore tra i dispositivi dell'azienda "attraverso le esperienze multipiattaforma e multidispositivo".

Una dichiarazione d'intenti, quindi, sul futuro del portfolio dell'azienda, dai notebook agli smartphone, abbracciando dispositivi diversi. MagicOS 7.0 è basato su Android e sui sistemi operativi dei PC e dei prodotti IoT. Per questo motivo, anche in presenza di sistemi operativi nominalmente differenti, i dispositivi Honor dotati di MagicOS 7.0 saranno in grado di creare un ecosistema allargato e di dialogare tra loro a livello di sistema.

Oltre alle modifiche apportate all'UI e quindi all'aspetto del sistema, Honor ha pensato anche e soprattutto alla funzionalità. Per esempio, i dispositivi connessi tra loro (PC, tablet, e smartphone Honor) potranno essere controllati utilizzando un'unica tastiera e un unico mouse e usati come un unico enorme dispositivo virtuale, spostando addirittura file da un dispositivo all'altro semplicemente trascinandoli.

Il sistema, anticipato oggi, sarà presentato ufficialmente nel quarto trimestre del 2022 ma vi ricordiamo che sempre nel corso della kermesse, Honor ha annunciato il piano Dual Flagship che porterà anche in Europa i suoi prossimi dispositivi pieghevoli.