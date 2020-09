Honor si appresta ad annunciare un notebook da gaming chiamato Hunter

In seguito agli annunci effettuati nel contesto dell'edizione 2020 dell'IFA di Berlino, Honor si appresta a svelare altri prodotti. Più precisamente, l'azienda cinese sta per presentare un notebook da gaming.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, Honor ha ufficializzato il fatto che il 16 settembre 2020 terrà un evento in Cina, pubblicando anche un'immagine teaser che non lascia spazio a troppi dubbi (potete vederla in calce alla notizia). Il protagonista della presentazione sarà Honor Hunter, un notebook da gaming di cui si vocifera ormai da tempo.

Tuttavia, nella succitata immagine si vedono anche due smartwatch, che sembrano proprio essere i modelli Watch GS Pro e Watch ES presentati all'IFA giusto qualche giorno fa. Non è chiaro se il portatile da gaming arriverà anche in altri mercati oltre a quello cinese, ma sembra trattarsi di un prodotto interessante. Infatti, alcune voci di corridoio descrivono un notebook che dispone di un sistema di raffreddamento di alta caratura, di una tastiera retroilluminata RGB, di un processore Intel Core i7 e di un design che strizza particolarmente l'occhio ai videogiocatori.

Non abbiamo ulteriori informazioni in merito al dispositivo, ma sono in molti ad attendere con interesse la presentazione, visto anche l'ottimo rapporto qualità/prezzo di portatili come MagicBook 14. Honor Hunter riuscirà a convincere i videogiocatori? Staremo a vedere: il 16 settembre 2020 non è poi così lontano!