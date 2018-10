Honor apre il primo temporary store ad Arese il 13 ottobre e regala 3 mesi di Honor Video

Apre ad Arese, nel centro commerciale più grande d’Europa il primo temporary store di Honor. Il pop-up store inaugura al pubblico il prossimo 13 ottobre.

Nella giornata di inaugurazione, tante le attività esclusive dedicate ai fan del brand e ai curiosi. Nello store infatti, saranno disponibili 3 attività d’intrattenimento ideate per mettere in risalto le 3 aree esperienziali dello store in cui testare gli smartphone del brand al massimo della loro potenzialità.

Fotografia : a partire dalle ore 11, l’area dedicata alla fotografia sarà dominata da Francesca Cinà, in arte MyWay che svelerà i suoi segreti per diventare super social e influencer.

Gaming : Dalle ore 14 lo store diventa una vera e propria arena di gioco con l'inizio della Super Challange, sfide aperte per partite 1vs1 con i più divertenti videogiochi mobile!

Musica: Alle ore 18, il DJ Albert Marzinotto, darà il via alla vera e propria festa con la Silent Disco.

Inoltre, sabato 13 e domenica 14, Honor celebra questo traguardo offrendo il 10% di sconto su tutti gli smartphone in vendita sull’e-commerce ufficiale HiHonor.

L’offerta è valida su tutti gli smartphone Honor ad eccezione di Honor View 10 Lite. Il 10% è la percentuale di sconto minima applicata ai prodotti in promozione.

I festeggiamenti non finiscono qui: Honor regala 3 mesi gratuiti di Honor Video, il nuovo servizio di video streaming appena lanciato.