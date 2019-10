Honor Band 5: il concorrente di Mi Band 4 si fa più ricco con il nuovo aggiornamento

Importante aggiornamento rilasciato nella giornata di ieri da Honor per il fitness tracker Honor Band 5. La versione 1.1.0.0.93 del software, disponibile via OTA, porta con se il controllo della musica a distanza ed il monitoraggio SpO2 (Pulse Oxygen Saturation).

Grazie a queste funzionalità, il braccialetto diventa a tutti gli effetti un fitness tracker all-in-one, e si aggiungono alla già ricca scheda tecnica del dispositivo che a 29,90 Euro rappresenta il principale concorrente di Xiaomi Mi Band 4.

Honor infatti ha annunciato l'integrazione del controllo della musica a distanza, che consente tramite l'applicazione Huawei Health di visualizzare istantaneamente ed utilizzare direttamente al polso le principali applicazioni musicali. Tra le supportate figurano Google Play Music, Spotify, YouTube, Shazam ed Huawei Music, ma attenzione: la funzione è compatibile esclusivamente con gli smartphone basati sul sistema operativo Android 5.0 o superiore.

A seguito dell'aggiornamento dell'applicazione Huawei Health, sarà in esecuzione la build 10.0.1.1.011 dell'app, con il Band 5 alla versione 1.1.0.0.93.

Tra le funzioni di Huawei Watch 5 citiamo il display AMOLED da 0,95 pollici con risoluzione di 240x120 pixel alla densità di 282ppi. il cinturino in gel di silice disponibile in tre colori (nero meteorite, blu navy classico e rosa dalia), e la possibilità di scegliere fino a cinquanta quadranti personalizzati. L'autonomia della batteria è di 14 giorni in condizioni di uso normale.