Honor Band 5, la smartband è scontata del 46% su Amazon Italia

In seguito allo sconto relativo allo smartphone Motorola Moto G100, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate da Amazon Italia. Tra queste, troviamo un'offerta legata alla smartband Honor Band 5.

Più precisamente, il prodotto viene venduto a 37,99 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando alla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza la smartband costava 69,99 euro. Si tratta dunque di uno sconto del 46%, ovvero di 32 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sulla nota smartband.

Se volete approfondire il prodotto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Honor Band 5 (pubblicata a ottobre 2019). Ricordiamo, per completezza d'informazione, che in passato il costo della smartband è stato a più riprese inferiore rispetto a quello offerto in questi giorni dai rivenditori di Amazon Italia. Tuttavia, quella attuale è una situazione particolare.

Infatti, Honor Band 5 risulta non disponibile sul portale ufficiale del brand e in linea generale è complesso reperire questo modello (non siamo riusciti a trovarlo nemmeno sui siti Web di MediaWorld e Unieuro). In tutto questo, Honor Band 6 non è ancora presente sul portale ufficiale italiano, quindi è comprensibile che qualcuno stia puntando su Band 5.

In ogni caso, ricordiamo che in realtà è di fatto possibile acquistare Honor Band 6 anche dall'Italia. Infatti, i rivenditori di Amazon propongono il nuovo modello a 49,90 euro (c'è anche un coupon di 10 euro). Insomma, potreste voler dare un'occhiata anche a questa possibilità.