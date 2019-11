Honor Band 5 Sport ufficiale: si può fissare alle scarpe e ha un prezzo super in Europa

Il mercato delle smartband è in fermento da diverso tempo. Questa tipologia di prodotti sta diventando sempre più popolare tra gli appassionati di tecnologia e non è un caso che le aziende stiano investendo in questo campo. Ebbene, ora sta per arrivare un nuovo agguerrito concorrente.

In particolare, stando a quanto riportato da BUG e FrAndroid, Honor Band 5 Sport arriverà sul mercato europeo a un prezzo di appena 19,90 euro. Questo costo sembra essere confermato per il mercato francese (le fonti lo danno per certo) e dovrebbe quindi essere esteso a livello europeo (e di conseguenza italiano), ma meglio aspettare conferme ufficiali da parte di Honor per maggiori informazioni. La data di uscita della smartband non è ancora chiara, visto che FrAndroid parla di un generico 2020. Staremo a vedere.

In ogni caso, come si può intuire dal nome, si tratta di una versione dedicata allo sport della Honor Band 5 che abbiamo analizzato nel dettaglio qualche giorno fa. Tuttavia, per garantire un prezzo inferiore, la società cinese è dovuta scendere a qualche compromesso. Sparisce lo schermo a colori, in favore di un display monocromatico, e il cinturino diventa in tessuto. Oltre a questo, nella parte frontale ci sono delle "cornici" più ampie e in linea generale la smartband non assomiglia molto a Band 5 in termini di design.

Una novità molto interessante è costituita dal fatto che è possibile utilizzare una clip per fissare la Honor Band 5 Sport alle scarpe, in modo da non doverla nemmeno tenere al polso. D'altronde, le principali funzionalità di questa versione della smartband sono ovviamente dedicate all'attività fisica, quindi anche un utilizzo di questo tipo ha senso. Nonostante questo, non mancano le classiche funzionalità come il monitoraggio del sonno e la possibilità di gestire la riproduzione della musica.

Pensate che il peso di Honor Band 5 Sport è di appena 13 grammi e che la smartband è resistente all'acqua fino a 50 metri. Il dispositivo è realizzato utilizzando plastica riciclata e la società cinese ha già annunciato che ci saranno almeno 6 colorazioni per quanto riguarda i cinturini. Per maggiori dettagli sulla smartband, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale di Honor (in inglese).