Honor Band 5 ufficiale: parte la sfida a Xiaomi Mi Band

Honor ha deciso di rinnovare la sfida a Xiaomi anche per quanto riguarda il mercato delle smart band. Infatti, la società cinese ha svelato ufficialmente la nuova Band 5, che entrerà presto in diretta concorrenza con la rivale Xiaomi Mi Band 4. Le caratteristiche tecniche e il prezzo sembrano essere interessanti.

Honor Band 5 monta infatti un display AMOLED da 0,95 pollici con risoluzione 240 x 120 pixel. Il vetro è curvo 2.5D e sotto allo schermo si trova il pulsante principale per gestire la smart band. Le caratteristiche più interessanti sono però l'autonomia stimata di 14 giorni e la funzionalità in grado di rilevare il livello di ossigeno del sangue, che viene affiancata dai rilevamenti relativi al riposo e alla stanchezza.

Per il resto, troviamo tutte le classiche funzionalità che ci si aspettano da una smart band, dal tracciamento dell'attività fisica all'NFC (solamente nella versione dedicata) passando per la misurazione del battito cardiaco.

Parlando di disponibilità e prezzi, Honor Band 5 è stata attualmente annunciata per il mercato cinese, ma non è da escludere un possibile prossimo arrivo anche in Europa. In particolare, recentemente la smart band è comparsa su Amazon Germania a un prezzo di 59,90 euro con disponibilità fissata per il 15 agosto 2019.