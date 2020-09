Honor Band 5i in offerta lampo su Amazon a meno di 30 Euro!

Offerta lampo di Amazon su Honor Band 5i, la smartband per gli sportivi che include anche il saturimetro per misurare la saturazione dell'ossigeno. Il colosso di Seattle permette di acquistarlo ad un prezzo inferiore ai 30 Euro fino alle 20 di stasera, giovedì 24 Settembre, ma la disponibilità è limitata.

L'activity tracker, nello specifico, è disponibile al prezzo di 29,74 Euro, il 15% in meno rispetto ai 36,99 Euro di listino. Nel momento in cui stiamo scrivendo è stato richiesto solo il 26% delle unità totali disponibili, ma consigliamo comunque di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

A livello tecnico, Honor Band 5i include il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, che può essere effettuato in qualsiasi momento. E' basato su uno schermo a colori da 0,96 pollici che permette di accedere tramite touch ad un'ampia gamma di funzioni: è possibile rifiutare le chiamate, consultare le notifiche, leggere gli SMS, ma anche le email o impostare un promemoria. Chiaramente, è anche presente il rilevamento della frequenza cardiaca in tempo reale 24/7 attraverso i led ad infrarossi. Questa funzione lo rende particolarmente utile durante l'attività sportiva, ed infatti supporta la corsa all'aperto, indoor, il nuoto, la camminata outdoor ed indoor, il vogatore e l'allenamento libero.

Il prodotto è spedito da Amazon ma venduto da un negozio terzo, e beneficia di tutti i vantaggi del Prime.