Honor Band 6 ufficiale: quando la smartband diventa full-screen

Nel 2019, Honor lanciò una smartband particolarmente interessante, come potete leggere nella nostra recensione di Honor Band 5. Lo sappiamo: sembra si tratti dell'altro giorno, ma in realtà sono già passati dodici mesi ed è, dunque, arrivato il momento di parlare dell'annuncio ufficiale della smartband di nuova generazione Honor Band 6.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Gizmochina, Honor ha svelato in Cina il dispositivo, che viene venduto in due varianti: una "standard" e una NFC. La prima ha un prezzo pari a 249 yuan (circa 31,86 euro al cambio attuale), mentre la seconda costa 289 yuan (circa 36,98 euro). I preordini apriranno il 4 novembre 2020 in Cina, ma per il momento non abbiamo ulteriori informazioni per quel che concerne il nostro mercato.

In ogni caso, Honor Band 6 sembra voler rappresentare una degna avversaria di Xiaomi Mi Band 5, che abbiamo recensito a inizio agosto 2020, puntando su alcune caratteristiche interessanti. Su tutte, la presenza di uno schermo con design full-screen, che va a ricoprire la parte anteriore del dispositivo. Il pannello AMOLED ha una diagonale di 1,47 pollici e dispone di una risoluzione pari a 368 x 194 pixel. I bordi sono particolarmente contenuti e il vetro è 2.5D curvo. Sul lato destro è presente un pulsante fisico. Molto interessante anche la ricarica rapida: stando a quanto affermato da Honor, 5 minuti di collegamento a una fonte di alimentazione possono garantire circa due giorni di utilizzo della smartband. L'autonomia totale stimata è di 14 giorni.

Ci sono inoltre 10 modalità sportive, il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e il tracciamento del sonno, giusto per citare alcune funzionalità disponibili.