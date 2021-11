Honor, è tempo di Black Friday: super sconti su tanti prodotti, incluso Honor 50

E’ tempo di Black Friday 2021 anche sullo store ufficiale di Honor Italia, HiHonor, dove fino al Cyber Monday del 29 Novembre 2021 è possibile risparmiare fino a 250 Euro rispetto ai prezzi di listino, anche su Honor 50.

Inoltre, dalla giornata di oggi è possibile anche preordinare il nuovo Honor 50 Lite di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine negli scorsi giorni e che è caratterizzato dalla presenza dei Google Mobile Services.

Per quanto riguarda gli sconti proposti su HiHonor per il Black Friday, l’Honor MagicBook X 15 nella configurazione con Intel Core i3, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte è disponibile in offerta a 649,90 Euro, dai 749,80 Euro di listino. Nella confezione gli utenti troveranno anche le Honor Earbuds 2 Lite incluse.

Honor MagicBook Pro da 16,1 pollici con processore AMD Ryzen 5, 16 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, invece, passa a 669,90 Euro rispetto agli 899,90 Euro di listino, per un risparmio di 230 Euro.

Per quanto riguarda il comparto mobile, Honor 50 nella variante 6/128GB è disponibile a 529,90 Euro con Honor Eradbuds 2 Lite in confezione, mentre se si sceglie il modello 8/256GB la riduzione è di 30 Euro e passa a 569,90 Euro rispetto ai 599,90 Euro di listino.

Tra gli smartwatch, Honor MagciWatch2 con cassa da 46mm è disponibile a 99,90 Euro, con uno sconto di 80 Euro dai 179,90 Euro di listino, mentre lo sconto sul modello da 42mm è ancora più corposo e pari a 100 Euro, che porta il totale a 99,90 Euro dai 199,90 Euro di listino.