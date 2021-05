Honor, in cantiere un nuovo smartphone con Android 11 e ricarica a 66W

In attesa dell'approdo definitivo dei servizi Google in seguito alla scissione da Huawei, sembra che Honor sia in procinto di lanciare un nuovo smartphone proprio nel corso di questo mese.

Il nuovo dispositivo, uno smartphone che andrà a collocarsi nella fascia media della lineup, prenderà il nome di Honor Play5 e il suo debutto, come riportato dalla fonte, dovrebbe essere programmato per il 18 maggio per il mercato cinese.

I poster ufficiali apparsi in rete mostrano un device disponibile in più colorazioni, operazione sempre più diffusa in questa fascia. Per quanto riguarda le specifiche, siamo di fronte a un dispositivo che, salvo smentite, dovrebbe avere in dote un display OLED da 6.53 pollici con risoluzione FullHD+, un piccolo notch centrale a goccia e sensore biometrico per le impronte digitali integrato a schermo.

Sotto la scocca dovrebbe invece prendere posto il chip MediaTek Dimensity 800U corredato da 8GB di memoria RAM e fino a 256GB di spazio di archiviazione. Passando invece al lato autonomia, si vocifera che il nuovo Play5 possa avere a bordo una batteria da 3800 mAh. Come da teaser ufficiali, ci sarà il pieno supporto alla ricarica rapida fino a 66W.

Sul fronte della multimedialità e del comparto fotografico non abbiamo ancora alcuna informazione, mentre il software deputato ad animare lo smartphone out-of-the-box sarà Android 11.

Restiamo dunque in attesa di scoprire qualche nuovo dettaglio circa il suo possibile approdo anche alle nostre latitudini. Nel frattempo, ricordiamo che in rete è apparsa anche la scheda tecnica del prossimo top di gamma, il nuovo Honor 50.